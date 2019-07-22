Metallica раскритиковали за плохое исполнение «Группы крови»

Вокалист и бывший звукорежиссер группы «Кино» Алексей Вишня раскритиковал выступление коллектива Metallica, который во время концерта в «Лужниках» исполнил песню «Группа крови» Виктора Цоя. Об этом сообщает «360» в понедельник, 22 июля.

«Один раз за кулисами кто-то ему [басисту Роберту Трухильо] показал ее. В этом нет работы. Нет ничего сложного», — заявил музыкант.

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По его мнению, «ничего путного» у участников Metallica не вышло. Вместе с тем Вишня отметил, что ему было приятно услышать, как американские металлисты исполняют песню на русском языке. «Мне очень нравится сама идея», — пояснил он.

21 июля в интернете появилось видео, на котором Metallica исполняют композицию «Группа крови» на русском. В ролике видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион. Позднее в сеть слили и шпаргалку с текстом, по которой пели участники группы.

Metallica выступила в Москве в рамках тура WorldWiredTour. В прошлом году группа отпраздновала 37-летие. Общий тираж альбомов Metallica превысил 100 миллионов экземпляров.

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