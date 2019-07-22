Шпаргалку исполненной Metallica песни Groupah krovee слили в сеть

В сети появилось фото шпаргалки Metallica с текстом песни «Группа крови» коллектива «Кино», написанным при помощи латинского алфавита. Музыканты исполнили композицию на концерте в Лужниках.

В шпаргалке песня указана как Groupah krovee за автором исполнителя Viktor Tsoi. В ней присутствуют такие строчки, как Pah zheh lyme nie ooh dachee v-bayou и Pah zheh lyme nie ah stah tsah cue-tei tra vei.

Metallica выступила в Москве в рамках тура WorldWiredTour. Концерт состоялся вечером 21 июля.

«Группа крови» — песня группы «Кино» из одноименного альбома, выпущенного в 1988 году.

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