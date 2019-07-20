Эд Ширан вышел на сцену в футболке с российским гербом

Британский певец Эд Ширан дал концерт в Москве вечером 19 июля. Видеозапись его выступления опубликовал телеканал 360.

Артист вышел на сцену в футболке сборной России по футболу, на которой изображен герб страны.

Это первое выступление Эда Ширана в России. Концерт прошел на стадионе «Открытие Арена» и собрал около 40 тысяч зрителей. Музыкант проводит мировое турне в поддержку третьего альбома Divide.

На прошлой неделе в московском парке Горького установили пятиметровую фигуру Эда Ширана. Инсталляция была установлена сервисом «Яндекс.Музыка» при участии Warner Music Russia в честь первого стадионного концерта музыканта в России. Гости парка могли сфотографироваться с Эдом и оставить свое послание прямо на нем.

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