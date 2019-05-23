Русский мат на свитере корейского певца удивил пользователей сети

Участник южнокорейской музыкальной группы BTS Пак Чи Мин подвергся критике в сети после того, как позировал на фото в свитере с нецензурной надписью на груди. Снимок, опубликованный в официальном аккаунте Эмпайр-стейт-билдинг в Twitter, удивил пользователей.

Кореец выбрал наряд из новой коллекции бренда Vetements с ругательством на русском языке. Поклонники K-pop группы неоднозначно восприняли внешний вид певца.

«Чи Мин, дорогой... Я полностью за популяризацию русского языка, но всему есть предел», — написала пользовательница под ником heybraenn. «Я живу ради его футболки, лол», — в шутку отметила юзер sdbts_.

Многие пользователи, не владеющие русским языком, заинтересовались надписью. В одной из групп коллектива во «ВКонтакте» авторы ограничили возможность оставлять комментарии под записью с фотографиями.

Ранее русскоязычный житель Токио вместе с женой-японкой записал клип на песню «Миллион алых роз». Видео снискало множество одобрительных отзывов пользователей YouTube и развлекательного портала Pikabu.

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