Американский рэпер выступил в футболке с портретом легенды советского рока

Post Malone / YouTube

Американский рэпер Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон, известный под псевдонимом Tyga, снялся в новом клипе на ремикс Wow в футболке с портретом советского рок-музыканта Виктора Цоя. Видео появилось на YouTube.

На ролике, автором которого стал продюсер Post Malone, рэпер выступает вместе с другим хип-хоп-исполнителем Roddy Ricch.

Tyga одет в черную футболку французского модного бренда Vetements. На ней изображен сам лидер группы «Кино» Виктор Цой, подписано его имя, а также фраза: «Звезда по имени Солнце». Стоимость такой вещи в России составляет около 30 тысяч рублей.

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.

В январе стало известно, что рэпер A$AP Rocky сделал платок российской бабушки модным трендом среди западных мужчин. Тенденцию подхватил грузинский дизайнер и глава бренда Vetements Демна Гвасалия. Он повязал косынки и платки на голову моделей во время показа Vetements осень/зима-2018.

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