Американские рэперы полюбили российских бабушек

Платок российской бабушки стал модным среди западных мужчин — знаменитости стали появляться в нем на публике или выкладывать фотографии в соцсетях. Об этом сообщает New York Times.

Автором тренда стал рэпер A$AP Rocky, который в ноябре 2018-го появился на людях в цветной косынке. Музыкант Фрэнк Оушен опубликовал снимок в платке в Instagram. «FaceTimes in Babushka» — написал он под фото.

Подхватил тренд грузинский дизайнер и создатель бренда Vetements Демна Гвасалия. Он повязал косынки и платки на голову моделей во время показа Vetements осень/зима-2018.

FaceTimes in Babushka Фото опубликовано @blonded

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