Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:09, 13 июля 2026Моя страна

Россиянам расскажут честные истории о жителях Крайнего Севера

Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Фото: Пресс-служба Дзен и Правительства Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и управляющий директор платформы «Дзен» Александр Толокольников подписали соглашение об информационном сотрудничестве, благодаря которому появится возможность рассказать на большую аудиторию честные истории о жителях Крайнего Севера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Как отметил Чибис, ожидается, что благодаря информационному партнерству россияне из других регионов страны смогут узнавать о жизни в Мурманской области и выбирать ее для жизни. «Проект "Курс на Север" показывает честные истории тех, кто выбрал Мурманскую область, растит детей, работает и перевозит родных, — чтобы каждый мог сам выбрать, где ему жить. Для нас важно, чтобы этим Севером гордились все поколения: и родители, и дети», — добавил губернатор.

Толокольников же уточнил, что сотрудничество с Мурманской областью стало для платформы важным стратегическим шагом. Ожидается, что с материалами о жизни на севере познакомится многомиллионная аудитория.

Соглашение между Мурманской областью и «Дзеном» было подписано на премьере фильма «Люди Арктики». В нем рассказываются истории четырех человек, которые создают будущее региона: пожарного, капитана, учителя и экскурсовода.

Ранее Чибис рассказал, что за шесть лет турпоток из Индии в Мурманскую область вырос в шесть раз. По словам губернатора, в 2019 году в этот российский регион приехали 23 гостя из Индии, а в 2025 году — около 3 тысяч человек

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин пообещал зеркальные и более мощные ответы на удары по России
    Звезда «Мастера и Маргариты» назвал проблему в экранизациях сказок
    Один российский регион превратился в визуальный тренд среди топовых блогеров
    Стали известны планы ВСУ снять постановочные видео в Константиновке
    Ветеран СВО попросил Путина о помощи и сразу получил ответ
    Названы мотивы перестановок в правительстве Украины
    Названа вероятная причина смерти народного артиста России Юрия Смирнова
    Путину показали последние разработки «Кулибин-клуба» для бойцов в зоне СВО
    Истребители НАТО окружили переполненный пассажирский самолет в небе над Венгрией
    Жене популярного российского блогера сделали операцию после родов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok