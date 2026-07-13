Россиянам расскажут честные истории о жителях Крайнего Севера

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и управляющий директор платформы «Дзен» Александр Толокольников подписали соглашение об информационном сотрудничестве, благодаря которому появится возможность рассказать на большую аудиторию честные истории о жителях Крайнего Севера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Как отметил Чибис, ожидается, что благодаря информационному партнерству россияне из других регионов страны смогут узнавать о жизни в Мурманской области и выбирать ее для жизни. «Проект "Курс на Север" показывает честные истории тех, кто выбрал Мурманскую область, растит детей, работает и перевозит родных, — чтобы каждый мог сам выбрать, где ему жить. Для нас важно, чтобы этим Севером гордились все поколения: и родители, и дети», — добавил губернатор.

Толокольников же уточнил, что сотрудничество с Мурманской областью стало для платформы важным стратегическим шагом. Ожидается, что с материалами о жизни на севере познакомится многомиллионная аудитория.

Соглашение между Мурманской областью и «Дзеном» было подписано на премьере фильма «Люди Арктики». В нем рассказываются истории четырех человек, которые создают будущее региона: пожарного, капитана, учителя и экскурсовода.

Ранее Чибис рассказал, что за шесть лет турпоток из Индии в Мурманскую область вырос в шесть раз. По словам губернатора, в 2019 году в этот российский регион приехали 23 гостя из Индии, а в 2025 году — около 3 тысяч человек