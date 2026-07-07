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19:03, 7 июля 2026Моя страна

Турпоток из Индии в один российский регион вырос в 130 раз

Губернатор Чибис: Турпоток из Индии в Мурманскую область вырос в 130 раз за шесть лет
Алина Черненко

Фото: Nataliia Pushkareva / Shutterstock / Fotodom

Турпоток из Индии в Мурманскую область за шесть лет вырос почти в 130 раз. Об этом написал губернатор Андрей Чибис в MAX.

Чиновник уточнил, что если в 2019 году в этот российский регион приехали 23 гостя из Индии, то в 2025 году эта цифра составила около 3 тысяч человек. «Сегодня на встрече коллеги отдельно отметили прекрасную комфортную погоду и невероятную красоту региона», — отметил Чибис.

В ходе рабочей встречи с делегацией из Индии стороны также обсудили сотрудничество в различных сферах.

Ранее стало известно, что летом 2026 года россияне с детьми массово устремились на отдых в Мурманскую область. Число бронирований туристического жилья для семей на июнь-август выросло на 27 процентов.

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