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19:39, 30 июня 2026Моя страна

Россияне с детьми массово устремились на отдых в Арктику

Число бронирований жилья для отдыха с детьми в Мурманской области выросло на 27 процентов
Алина Черненко

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Летом 2026 года россияне с детьми массово устремились на отдых в самую близкую Арктику — Мурманскую область. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

По данным системы Bronevik.com, на которые ссылается источник, число бронирований туристического жилья для размещения с детьми на июнь-август в этом российском регионе выросло на 27 процентов. В Мурманской области соотечественников привлекают полярный день, арктическая кухня и уникальная природа — многие туристы активно делятся в соцсетях видео с китами и белухами в Териберке.

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В этот регион удобно добираться из Москвы и Санкт-Петербурга — перелет туда длится как просмотр одного кинофильма. Прямые рейсы также есть из Архангельска, Калининграда, Казани, Череповца, Екатеринбурга, Петрозаводска, Сочи и Минска.

Ранее горбатые киты приплыли в Мурманскую область и попали на видео. Туристы отмечают, что сейчас самое время приехать в Териберку, чтобы увидеть этих удивительных морских обитателей.

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