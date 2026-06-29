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12:04, 29 июня 2026Моя странаЭксклюзив

В Териберку приплыли киты

Горбатые киты приплыли в Мурманскую область и попали на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Горбатые киты приплыли в Мурманскую область. Как рассказал «Ленте.ру» гид Андрей Минин, сейчас самое время приехать в Териберку, чтобы увидеть этих удивительных морских обитателей.

«Сейчас в акватории Териберки большая масса горбатых китов и белухи! Самое время осуществить вашу мечту!» — сообщил Минин.

Также туристка Елена Москалева, побывавшая на днях на экскурсии в море, прислала в редакцию видео, на котором запечатлены сразу несколько представителей этого вида.

Многие туристы приезжают в регион в основном за двумя вещами: северным сиянием, которое можно наблюдать здесь в холодное время года, и китами. Однако, говоря о последних, нельзя наверняка предугадать время, когда они решат порадовать туристов и показаться им.

Ранее настоящее морское представление развернулось у мыса Слепиковского — стая косаток подплыла вплотную к лодке с туристами и начала играть на глазах у очевидцев.

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