Косатки окружили лодку с российскими туристами и удивили своим поведением

У берегов Сахалина косатки окружили лодку с туристами и устроили шоу

Настоящее морское представление развернулось у мыса Слепиковского — стая косаток подплыла вплотную к лодке с туристами и начала играть прямо на глазах у изумленных очевидцев. Об этом сообщает АСТВ в Telegram.

Мощные морские хищники буквально окружили судно, то и дело выныривая из воды и выпуская высокие фонтаны. По словам очевидцев, некоторые косатки подплывали так близко, что можно было рассмотреть каждую деталь их окраски. Люди не скрывали эмоций: кричали от восторга, снимали на видео и не могли поверить, что стали свидетелями такого зрелища.

«Мы были удивлены. Очень зрелищно», — поделилась впечатлениями одна из туристок.

Подобные встречи с косатками являются большой редкостью. Обычно эти морские животные держатся подальше от людей и судов. Биологи считают, что подобное поведение может быть вызвано любопытством. Косатки могли просто изучать незнакомый объект на своей территории.

При этом, как напомнили специалисты, несмотря на кажущуюся дружелюбность, косатки — хищные млекопитающие, и при контактах с ними важно соблюдать дистанцию. В частности, не стоит пытаться покормить их или дотянуться рукой.

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