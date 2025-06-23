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20:33, 23 июня 2025Моя страна

Семейство серых китов приплыло из дальнего зарубежья к берегам российского региона

Семейство серых китов приплыло из Северной Америки к берегам Камчатки
Мария Винар

Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Семейство серых китов приплыло из дальнего зарубежья к берегам Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, расположенного в российском регионе.

Три самки с детенышами серых китов преодолели около восьми тысяч километров из Северной Америки. Отмечается, что именно там в конце декабря — начале марта потомство появилось на свет.

Морской биолог Евгения Волкова рассказала, что 12 июня первыми приплыли самка К151 и ее детеныш, получивший в каталоге кодовый номер К231. «С помощью квадрокоптера мы наблюдали, как детеныш подныривал под живот матери и оставался там достаточно долго, а она "зависала" на одном месте, почти не двигаясь. Предполагаем, что китенок кормился молоком», — объяснила специалист и предупредила, что туристам строго запрещено приплывать к семейству на лодках.

Ранее сообщалось, что семья краснокнижных косаток выплыла к россиянам и попала на видео. Редких млекопитающих удалось запечатлеть в Кунаширском проливе.

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