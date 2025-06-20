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13:41, 20 июня 2025Моя страна

Семья краснокнижных косаток выплыла к россиянам и попала на видео

Краснокнижные косатки впервые выплыли к берегам Южных Курил и попали на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Биологи из МГУ смогли наблюдать на Южных Курилах, как стая краснокнижных косаток Бигга впервые выплыла к берегам острова. Это явление удалось снять на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Редких млекопитающих удалось запечатлеть в Кунаширском проливе. На кадрах три представителя вида — две крупные косатки и одна маленькая — сначала синхронно выныривают из воды. Далее они выплывают к специалистам по очереди.

«С каждой косаткой познакомились лично и сделали фото их плавников и белых пятен, которые уникальны, как отпечатки пальцев у человека», — говорится в публикации.

Ранее на Камчатке огромный кит выпрыгнул из воды и поразил рыбаков. Произошедшее также попало на видео.

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