Атеистку в платке приняли за мусульманку и унизили

Белокожую девушку, которая покрыла голову платком, приняли за мусульманку и унизили. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на улице Тарго в Бандаберге, Австралия, где 29-летняя Эрин Мерфи (Erin Murphy) проезжала на машине с мужем. Женщина прикрыла голову платком, чтобы защититься от солнца после удаления опасных родинок. Однако молодой парень на байке принял Мерфи за мусульманку и выкрикнул в ее сторону: «Проваливай домой».

«Я была в замешательстве. Я была так зла, расстроена и озадачена, — поделилась Мерфи. — Я не знаю этого человека, он не знает меня. Он не может просто унизить меня за платок, который я надела, чтобы защитить себя от солнца. Это не делает меня автоматически мусульманкой». Отмечается, что Мерфи атеистка.

Женщина поделилась своей историей в Facebook и получила поддержку со стороны мусульманок. «К сожалению, это то, через что мы, мусульманские девушки, проходим каждый день в надежде, что однажды это прекратится», — написала одна из пользовательниц соцсети.

Материалы по теме Королевы Востока Самые красивые и могущественные мусульманки мира

Ранее в ноябре в Саудовской Аравии женщины массово запротестовали против ношения традиционной мусульманской одежды абайи (длинное черное платье с рукавами — прим. «Ленты.ру»). Согласно законам шариата, женщины должны носить «приличную и уважительную одежду, как и мужчины».

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!