Мусульманка изуродовала брови клеем

Визажистка и бьюти-блогер Закия Серрух Вахби (Zakia Serroukh Wahbi) из Кувейта задала новый тренд — дизайн бровей в виде кардиограммы. Такой формы можно достичь, если использовать подводку и клей. Об этом сообщает The Sun.

По словам Вахби, чтобы сделать бровь похожей на линию сердцебиения, необходимо удалить одну ее половину с помощью клея для создания гладкой поверхности, а затем нарисовать зигзагообразное продолжение лайнером сверху. Кроме того, визажистка порекомендовала нанести на веки сочетающиеся с бровями стрелки такой же формы.

«Однажды я проснулась и поняла, что хочу это сделать. Брови — это новое поле для исследований в области макияжа. Удивительно, сколько всего можно сделать с помощью обычного лайнера», — рассказала Вахби.

Своими работами мусульманка-блогер делится в Instagram.

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В феврале американская визажистка Худа Каттан предложила своим подписчицам нарисовать брови, формой напоминающие рыбий хвост. Бровь разделяется на две части так, чтобы ее очертания были похожи на плавники. При этом верхняя часть направлена вверх, а другая отделена от нее небольшим промежутком и остается в своем обычном положении.

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