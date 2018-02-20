Бьюти-блогеры превратили брови в рыбьи хвосты

Американская визажистка и бьюти-блогер Худа Каттан задала новый тренд — брови, формой напоминающие рыбий хвост, сообщает Metro.

Бровь разделена на две части так, чтобы ее очертания были похожи на плавники. При этом верхняя часть направлена вверх, а другая отделена от нее небольшим промежутком и остается в своем обычном положении.

«Рыбий хвост» привлек внимание пользователей Instagram. Однако выяснилось, что фотографии с бровями в виде рыбьего хвоста в Instagram-профиле Худы Каттан — фейк, созданный в фоторедакторе. Тем не менее подписчицы-визажистки попытались самостоятельно изобразить «хвосты» на своих бровях: подрисовывали верхний плавник карандашом, а зазор между двумя частями замазывали консилером.

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В феврале 2018 года телезвезда и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию в халате, чалме из полотенца и крупных золоченых серьгах в форме бананов.

Полуулыбка Кардашьян и угол падения света создали иллюзию, что ее рот полон мелких острых зубов. Отметив это, пользователи сравнили звезду с пираньей. «Эти мелкие зубы пираньи мне совсем не нравятся. Выглядит очень странно», — прокомментировал юзер sandra_cabaco. Кроме того, некоторые посетители аккаунта отметили, что наряд старит Кардашьян. «Что за старуха?» — написал пользователь nottonightdudde. Фото в халате и чалме собрало в Instagram более 1,8 миллиона лайков.

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