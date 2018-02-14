Во рту Ким Кардашьян увидели зубы пираньи

Телезвезда и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию в халате, чалме из полотенца и крупных золоченых серьгах в форме бананов.

Полуулыбка Кардашьян и угол падения света создали иллюзию, что ее рот полон мелких острых зубов. Отметив это, пользователи сравнили звезду с пираньей. «Эти мелкие зубы пираньи мне совсем не нравятся. Выглядит очень странно», — прокомментировал юзер sandra_cabaco.

Кроме того, некоторые посетители аккаунта отметили, что наряд старит Кардашьян. «Что за старуха?» — написал пользователь nottonightdudde.

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Однако нашлись и те, кто отметил интересные детали образа телезвезды. Так, nicholas_savington написал, что Ким Кардашьян выглядит «круто в этих серьгах от Prada». Фото в халате и чалме собрало в Instagram более 1,8 миллиона лайков.

Ранее в феврале Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она позирует на фоне баков для мусора с логотипами Louis Vuitton. На фотографии женщина одета в коричневые вещи с логотипами итальянского модного дома Fendi: топ, шубу и колготки (без юбки и обуви). Фотография собрала более 2,6 миллиона лайков и вызвала восторженные отзывы пользователей. Русскоязычный пользователь vityakhachatryan назвал Кардашьян «гордостью нации».

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