Кардашьян сфотографировалась на модной помойке в одних колготках

Телезвезда и героиня реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян разместила в своем Instagram снимок, на котором она позирует на фоне баков для мусора с логотипами Louis Vuitton.

Кардашьян на фотографии одета в коричневые вещи с логотипами итальянского модного дома Fendi: топ, шубу и колготки (без юбки и обуви). Фотография собрала более 2,6 миллиона лайков и вызвала восторженные отзывы пользователей. Русскоязычный пользователь vityakhachatryan назвал Кардашьян «гордостью нации».

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Некоторые комментаторы оставили негативные отзывы под публикацией. Так, tracysmith5234 написал, что троим детям Ким Кардашьян когда-нибудь придется платить за дурной вкус их матери. Пользователь noah.boirin пошутил, что Ким «наконец-то нашла себе друга», подразумевая мусорный контейнер, за который она на фото держится рукой.

В феврале 2018 года российская певица и телезвезда Ольга Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию в платье от модельера Беллы Потемкиной и вызвала насмешки пользователей. Телеведущая позировала в черном бархатном вечернем платье с глубоким V-образным вырезом и высоким разрезом на бедре, отделанном серебряной тесьмой. Пользователи сочли, что в этом наряде певица выглядит толстой.

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