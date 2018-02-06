Олимпийские атлеты из США выкрасили волосы в розовый

Американская лыжница Киккан Рэндалл (Kikkan Randall) поедет на Олимпиаду с розовыми волосами, сообщает New York Post.

В процессе подготовки к Играм в Пхенчхане спортсменка выкрасила пряди своих светлых волос в ярко-розовый цвет. Она уверена, что это придаст ей энергии и позволит показать хороший результат. «Это мой способ продемонстрировать мою силу спортсменки и мою женственность и привлекательность», — отметила Рэндалл. Нынешняя Олимпиада станет для нее уже пятой.

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Ее коллега по олимпийской сборной США Хлое Ким (Chloe Kim), которая выступает в халфпайпе, тоже поедет в Корею с выкрашенными в розовый цвет волосами. В свою очередь, американская скелетонистка Кати Уландер (Katie Uhlaender) красит волосы в красный цвет, который уже стал ее визитной карточкой.

В январе 2018 года эксперты американского салона красоты Ross Michales Salon предложили женщинам со светлыми волосами новый оттенок под названием Opal Hair. Этот очень светлый тон с переливами пастельных оттенков напоминает цвет натурального камня-опала. По мнению стилистов, он заменит карамельные тона и расцветку «единорог» (светлые до белизны волосы с яркими прядями), которые были популярны в 2017 году. Оттенок подходит для блондинок или седых.

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