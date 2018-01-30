Платиновых блондинок сменят опаловые

Стилисты-эксперты американского салона красоты Ross Michales Salon предложили женщинам со светлыми волосами новый оттенок под названием Opal Hair, сообщает Fashion Network.

Этот очень светлый тон с переливами пастельных оттенков напоминает цвет натурального камня-опала. По мнению стилистов, он заменит карамельные тона и расцветку «единорог» (светлые до белизны волосы с яркими прядями), которые были популярны в 2017 году. Оттенок подходит для блондинок или седых.

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В конце января 2018 года бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сменил имидж. Экс-футболист остриг волосы и теперь появляется на публике без уже ставших привычными для его поклонников длинных распущенных волос либо пучков и хвостиков на голове.

Бекхэм еще не опубликовал фотографии с новой прической в своем Instagram, но папарацци подкараулили знаменитость, когда он принимал солнечные ванны в Майами. В то же время бывший спортсмен опубликовал в социальных сетях фотографии прядей своих срезанных волос, которые лежат на полу.

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