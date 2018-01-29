Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сменил имидж, сообщает The Sun.

Экс-футболист остриг волосы и теперь появляется на публике без уже ставших привычными для его поклонников длинных распущенных волос либо пучков и хвостиков на голове. Бекхэм еще не опубликовал фотографии с новой прической в своем Instagram, но папарацци подкараулили знаменитость, когда он принимал солнечные ванны в Майами. В то же время бывший спортсмен опубликовал в социальных сетях фотографии прядей своих срезанных волос, которые лежат на полу.

Материалы по теме «Мужчине зашкварно ходить на маникюр» Армянин отстригает лишнее звездам и беспощадно бреет бороды

В начале января 2018 года Дэвид Бекхэм объявил о запуске собственной линии мужской косметики под названием House 99. В коллекцию войдет 21 средство для бритья и ухода за кожей лица у мужчин. Спортсмен лично принял участие в разработке косметики совместно со специалистами компании L'Oréal Luxe.

Дэвид Бекхэм — британский футболист. Играл за сборную Англии, в которой был рекордсменом среди полевых игроков по числу матчей. В 2004 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира. Закончил профессиональную карьеру в 2013 году. Участвовал в рекламных кампаниях нескольких известных марок, в том числе Samsung, Giorgio Armani и H&M, выпускал парфюмерию под собственным именем. Бекхэм популярен в соцсетях: в Instagram у него 40 миллионов подписчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!