Назван самый стильный мужчина в России

Хип-хоп-исполнитель Feduk (Федор Инсаров) стал самым стильным мужчиной России по версии журнала GQ. Об этом сообщается на сайте издания.

Список ста самых стильных (GQ 100 Best Dressed) огласили вечером в среду, 13 февраля, на вечеринке в новом пространстве на территории бывшего Миусского трамвайного депо «Депо. Москва». Награду победителям — серебряные буквы GQ — вручил главный редактор журнала Игорь Гаранин.

Feduk получил приз «за безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки». Во время церемонии Гаранин отметил, что музыкант «выходит на сцену как на подиум, и не допускает в своем облике ни одной фальшивой ноты».

Кроме рэпера в рейтинг самых стильных россиян попали борец Андрей Купреев, писатель Михаил Зыгарь, бизнесмен и журналист Константин Ремчуков, актер Игорь Верник и телеведущий Андрей Малахов.

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Список «100 самых стильных мужчин» ежегодно появляется в британском, испанском, индийском, южноафриканском и российском GQ. В России рейтинг публикуется с 2007 года в мартовском номере журнала и включает в себя 50 российских и 50 международных имен. За прошедшие годы лидерами рейтинга становились Федор Бондарчук, Владимир Спиваков, Олег Янковский, Степан Михалков и Владислав Доронин.

В ноябре 2018 года историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову самой стильной женщиной в России. Васильев посчитал, что именно она вдохновляет многих мечтающих о славе россиянок, и похвалил ее способность монетизировать свою известность в соцсетях.

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