Назван самый стильный мужчина в Голливуде

Франко-американский актер Тимоти Шаламе стал самым стильным мужчиной в Голливуде по мнению издания Independent.

Впервые стилисты отметили модные предпочтения актера на вручении премии «Золотой глобус» в январе. Шаламе появился на церемонии в черной блестящей портупее в стиле БДСМ французского модного дома Louis Vuitton, которая вскоре стала одним из самых популярных мужских трендов.

Одобрение критиков также вызвали брючные костюмы Alexander McQueen с яркими принтами, в которых актер посетил кинопремию «Выбор критиков» и международный Лондонский фестиваль кино. Один из них был украшен разноцветными мазками краски, а второй — крупными бутонами красных роз.

Внимание экспертов моды привлек и последний выход Тимоти Шаламе. На премию BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts — награда, вручаемая Британской академией кино и телевизионных искусств) он приехал в серебряном пиджаке с красно-черным леопардовым принтом, рубашке из той же ткани и черных брюках, заправленных в высокие кожаные ботинки.

В декабре 2018 года американский певец и актер Ник Джонас стал самым стильным мужчиной 2018 года по мнению журнала GQ. Голосование проходило на сайте издания. Читателям предложили выбрать своего фаворита из 64 претендентов. Главными конкурентами Джонаса стали актеры Джефф Голдблюм и Райан Рейнольдс, а также музыкант Джон Ледженд.

