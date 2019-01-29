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Знаменитости массово полюбили БДСМ-аксессуар

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Адам Риппон

Эксперты моды заметили новый тренд у знаменитостей: мужчины начали массово надевать портупею в стиле БДСМ с классическими рубашками и костюмами. Об этом сообщает Time.

Последним, на ком заметили необычный аксессуар, был американский актер Майкл Бакари Джордан. На церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) актер пришел в синем костюме и портупее с цветочным принтом французского модного дома Louis Vuitton.

«А почему бы и нет? Я подумал, черт с ней, я просто ее надену», — прокомментировал Джоржан свой выбор.

Сбруей свой наряд дополнил и франко-американский актер Тимоти Шаламе на премии «Золотой глобус» в начале 2019 года. На нем были черные рубашка и брюки, а также расшитая блестками портупея.

Тренд поддержали актер Чедвик Боузман, появившись на церемонии ESPY в монохромной белой одежде и портупее, а также фигурист Адам Риппон, который на премию «Оскар» надел кожаную портупею под пиджак.

В январе 2019 года, во время Недели моды в Милане, модный дом Fendi в коллаборации с японским производителем чемоданов Porter представил коллекцию мужских сумок. Хедлайнерами шоу стали женские модели Baguette и Peekaboo — впервые перевыпущенные для мужчин.

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