Мужчин призвали носить женские сумки

Итальянский модный дом Fendi в коллаборации с японским производителем чемоданов Porter представил коллекцию мужских сумок во время недели моды в Милане. Об этом сообщает Highsnobiety.

Хедлайнерами шоу стали женские модели Baguette и Peekaboo — впервые перевыпущенные для мужчин. Все сумки снабжены съемным ремнем, изготовлены из монохромного нейлона и украшены массивным золотистым логотипом Fendi.

Материалы по теме От сумы не зарекайся Что такое it-bag и как на них делают деньги

По данным издания, дизайнеры Fendi намеренно адресовали вышеуказанные модели мужчинам, несмотря на существующую в мире моды предвзятость к самой идее мужских сумок.

В декабре 2018 года стало известно, что в моду вернулись популярные в 1990-х годах мужские расклешенные джинсы в ковбойском стиле. Глава французского модного дома Balenciaga дизайнер Демна Гвасалия включил эту модель в последний показ мужской одежды Resort 2019. Однако пользователи соцсетей ужаснулись тренду.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!