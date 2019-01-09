Российских мужчин обругали за безвкусицу

Российские эксперты по этикету раскритиковали мужчин, которые носят деловые костюмы со спортивной обувью. Их слова приводит РИА Новости.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева порекомендовала избегать такого сочетания, несмотря на популярность стиля smart casual («элегантно-повседневный» стиль). «Да, можно надеть на вечернее мероприятие что-то, допустим, воздушное наверх и в обуви подобрать что-то без каблука. Но никак не кроссовки, как бы это модно ни было», — сказала Николаева.

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Еще один эксперт — Элеонора Басманова — заметила, что учитывать модные тенденции следует только при подготовке к «узким» вечеринкам, а те, кто комбинирует официальную одежду с кроссовкам, грубо нарушают правила этикета. По словам Басмановой, вечерний прием предполагает «хорошую, качественную» обувь и заколотые волосы.

Она также добавила, что если человек чрезмерно увлечен модой, то окружающие начинают обращать внимание на его внешний вид, а не на деловые качества.

В ноябре 2018 года стилисты объяснили мужчинам, как правильно сочетать вещи разных цветов в холодное время года, а также рассказали, как добавить в зимний гардероб больше ярких оттенков. По их словам, в первую очередь необходимо приобрести одежду базовых цветов: белого, серого, бежевого и черного.

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