Мужчин научили подбирать одежду зимой

Стилисты объяснили мужчинам, как правильно сочетать вещи разных цветов в холодное время года, а также рассказали, как добавить в зимний гардероб больше ярких оттенков. Их советы приводит издание Independent.

В первую очередь необходимо приобрести одежду базовых цветов: белого, серого, бежевого и черного. Разбавляя ее цветными оттенками, стоит обратить внимание на тон своей кожи и волос. Бледным людям следует выбирать глубокие насыщенные цвета, обладателям смуглой кожи подойдут более броские.

Кроме того, в зимние месяцы мужчинам посоветовали отдавать предпочтение теплым оттенкам, таким как бутылочный зеленый, бордовый и оранжевый.

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Эксперты также дали советы поклонникам многослойности. Например, под яркий свитшот можно надеть белую футболку, а в качестве верхней одежды выбрать вещь нейтрального цвета. Костюм спокойного оттенка порекомендовали дополнить яркими носками.

В октябре оранжевый цвет стал одним из самых популярных трендов мужской одежды. По данным издания Independent, обычно мужчины избегали броского апельсинового оттенка в своем гардеробе, поскольку он традиционно ассоциируется с рейв-культурой 1990-х. Однако на данный момент в осенне-зимних коллекциях мировых дизайнеров появились вещи именно такого цвета.

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