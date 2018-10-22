Недооцененный мужчинами тренд из 90-х вернулся в моду

Оранжевый цвет стал одним из самых популярных трендов мужской одежды. На это обратили внимания модные редакторы Independent.

По данным издания, обычно мужчины избегали броского апельсинового оттенка в своем гардеробе, поскольку он традиционно ассоциируется с рейв-культурой 1990-х. Однако на данный момент в осенне-зимних коллекциях мировых дизайнеров появились вещи именно такого цвета. Среди них оказался американский бренд Calvin Klein, представивший серию мужской одежды с оранжевыми элементами.

Британский люксовый производитель одежды Burberry показал кислотно-оранжевые худи и свободные брюки в комбинации с классическим бежевым тренчем.

В последнюю линейку мужской одежды дизайнеры датской компании Norse Projects включили свитера и куртки с яркими вставками.

Тренд поддержал и фэшн-ретейлер End Clothing. На сайте и в официальном Instagram-аккаунте компании появились одежда и обувь с деталями оранжевого цвета.

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Ранее в октябре тренд-бюро в области моды Trendstop проанализировало последние показы ведущих брендов и выявило главные цвета сезона весна-лето 2019. Эксперты обратили внимание, что большинство коллекций представлены в натуральных, «природных» оттенках.

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