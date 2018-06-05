К брюкам пришили пошлый карман

Японская компания GU выбрала новое местоположение для кармана на мужских брюках, сообщает The Sun.

На сайте бренда появились бежевые штаны с белой накладкой, пришитой на уровне ширинки. По информации GU, которая является дочерней компании фирмы Uniqlo, патч выполняет функции кармана, в который можно положить, например, ключи от квартиры.

Такой дизайн удивил пользователей Twitter.

«Мы хотим, чтобы наши дети любовались этими извращенными брюками? Нет», — критиковали одни в комментариях.

«Появилось место, в котором можно носить банан», — шутили другие.

Брюки также доступны в белом и синем вариантах расцветки с контрастным карманом по цене девять долларов.

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В мае британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах. «Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», — говорится на официальном сайте ретейлера в описании продукта. Штаны, которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.

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