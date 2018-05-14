Девушки наденут порванные в неожиданном месте штаны

Британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах. Об этом сообщает Independent.
«Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», — говорится на официальном сайте ретейлера в описании продукта. Штаны, которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.
«Кто мог такое одобрить?» — удивлялись одни в Twitter.
«Мне кажется, они будут рваться каждый раз, когда ты садишься и встаешь», — заметили другие.
«Они сошли с ума», — заявили третьи.
Рваные джинсы доступны в черном и голубом цветах по цене 33 доллара.
В мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.