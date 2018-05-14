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Девушки наденут порванные в неожиданном месте штаны

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Британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах. Об этом сообщает Independent.

«Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», — говорится на официальном сайте ретейлера в описании продукта. Штаны, которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.

«Кто мог такое одобрить?» — удивлялись одни в Twitter.

«Мне кажется, они будут рваться каждый раз, когда ты садишься и встаешь», — заметили другие.

«Они сошли с ума», — заявили третьи.

Рваные джинсы доступны в черном и голубом цветах по цене 33 доллара.

В мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

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