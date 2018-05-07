Женщинам разрешили ходить с расстегнутыми джинсами

Парижский бренд Y/Project выпустил женские джинсы, при ношении которых половина пуговиц должна быть расстегнута. Об этом сообщает The Sun.

Синие мешковатые джинсы с завышенной талией имеют дополнительный пояс и застегиваются только на одну верхнюю пуговицу.

Предполагается, что остальные несколько пуговиц, расположенные ниже, остаются расстегнутыми. Таким образом, часть брюк, соединяющая пояс с бедрами, свободно свисает. Однако покупателям предложили носить штаны и более привычным способом: их можно натянуть выше талии и застегнуть полностью.

Джинсы Y/Project доступны на сайте Farfetch по цене 541 доллар.

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В мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности брючин отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

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