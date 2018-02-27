Дизайнеры заставили моделей массово обнажаться

Эксперты моды, оценивавшие показы недель моды сезона осень-зима 2018-2019 в Нью-Йорке, Копенгагене и Милане, отметили возвращение тренда на демонстрацию груди и ягодиц девушек-моделей, сообщает The Sun.

В коллекциях Helmut Lang, Philipp Plein, The Blonds, Namilia, Jeremy Scott, Chromat, Linder модели были провокационно одеты. Некоторые из них вышли на подиум в купальниках и боди, полностью открывающих ягодицы. Другие демонстрировали топы и платья из совершенно прозрачного газа, не скрывающего грудь.

Показ Calcaterra на неделе моды в Милане Фото: Paola Mombrini / Soevermedia / REX 1 /2

Также на показах были наряды с очень глубокими декольте, открывающими грудь практически полностью. Филипп Плейн и Namilia скрыли соски моделей специальными наклейками. Дизайнер Николас Нибро (Nicholas Nybro) выпустил на подиум Недели моды в Копенгагене совершенно обнаженную до талии модель в многослойной юбке из синтетической ткани.

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Дизайнер Мэри Элис Малон, создательница бренда обуви Malone Souliers, устроила необычную презентацию на Неделе моды в Лондоне. Обувь представляли полуобнаженные манекены и модели, в том числе темнокожие, расположившиеся в позах статуй. На некоторых фигурах были наклейки с фотографиями мышц без кожи.

По словам Малон, идея коллекции сезона осень-зима 2018-2019 навеяна фильмом Альмодовара «Кожа, в которой я живу» и анатомией человека. «Человеческое тело — это невероятно совершенная, сложная конструкция, которая не поддается пониманию», — прокомментировала дизайнер.

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