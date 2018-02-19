Британский дизайнер обула обнаженных моделей

Дизайнер Мэри Элис Малон, создательница бренда обуви Malone Souliers, устроила необычную презентацию на Неделе моды в Лондоне, сообщает Footwear News.

Обувь представляли полуобнаженные манекены и модели, в том числе темнокожие, расположившиеся в позах статуй. На некоторых фигурах были наклейки с фотографиями мышц без кожи. По словам Малон, идея коллекции сезона осень-зима 2018-2019 навеяна фильмом Альмодовара «Кожа, в которой я живу» и анатомией человека. «Человеческое тело — это невероятно совершенная, сложная конструкция, которая не поддается пониманию», — прокомментировала дизайнер.

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В коллекцию вошли высокие ботинки из экзотической кожи с вышивкой и бисером. Орнамент, напоминающий цветочный паттерн, был вдохновлен кровеносными сосудами и клетками тела человека.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, ставшая лицом линии белья марки DKNY, в феврале снялась полуобнаженной в рекламе коллекции весна-лето 2018. По сюжету она ест пиццу, делает селфи и заявляет, что ей комфортно в одном нижнем белье.

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