Названа самая стильная россиянка

Историк моды Александр Васильев назвал имя иконы стиля современной России во время интервью на радио «Комсомольская правда».

По мнению Васильева, на эту роль подходит телеведущая и главная героиня шоу «Замуж за Бузову» 32-летняя Ольга Бузова.

«Самая успешная в мире шоу-бизнеса — Ольга Бузова, у которой 13 миллионов подписчиков. Народу она нравится. Я не хочу наживать врагов и критиковать ее гардероб. Но именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него. Она близка и понятна. Не семи пядей во лбу, но и не дура. В меру вульгарная, но все-таки держится в рамках, — пояснил историк моды. — У нее во всем усредненный стандарт. Образец обыденности».

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Он также добавил, что пример Бузовой вдохновляет мечтающих о славе девушек, и похвалил ее за способность монетизировать свою известность в соцсетях.

Самыми популярными в России мужчинами Александр Васильев считает телеведущего Дмитрия Нагиева и музыканта Сергея Шнурова.

В сентябре Ольга Бузова опубликовала в Instagram-аккаунте собственного бренда одежды Olga Buzova Design фотографию и видео в новой куртке. На бордовой кожаной косухе, помимо принтов со знаками карточных мастей, черным блестящим шрифтом написано: «Вторая после Путина».

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