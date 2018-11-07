Бузову подняли на смех за наряд не по возрасту

Instagram / buzova86

Российская поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова выложила в свой Instagram-аккаунт видео в золотистом пуховике итальянского модного дома Moschino и в черных ботфортах. На ролике Бузова хвастается новой покупкой и утверждает, что стала обладательницей одного из пяти доступных в России экземпляров.

Поклонники посчитали, что 32-летняя певица надела наряд не по возрасту, и тут же бросились высмеивать ее за дурной вкус.

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«Гламурный переросток! Стиль хорош для девчонок до 25», — высказались одни.

«Вкуса ноль... Деревню из нее не выбить», — критиковали другие.

«Как сорока. Даром этот хлам не нужен. Так еще и сапоги звенят, как юбки у цыган», — поддержали третьи.

В сентябре Ольга Бузова опубликовала в Instagram-аккаунте собственного бренда одежды Olga Buzova Design фотографию и видео в новой куртке. На бордовой кожаной куртке-косухе, помимо принтов со знаками карточных мастей, черным блестящим шрифтом написано: «Вторая после Путина».

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