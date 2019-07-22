Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica

Джеймс Хэтфилд во время концерта в Москве

Гитарист коллектива «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал выступление Metallica, на котором американские музыканты исполнили песню «Группа крови». Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 22 июля.

Каспарян признался, что на произошедшее «ему параллельно», однако кавер он посчитал забавным. «Сыграл соло, послушав его, я думаю, раза два. Сыграл похоже», — высказался он об игре Кирка Хеммета.

«Я думаю, они спросили, какая самая популярная песня. Им говорят: "Группа крови". Они: "А, ну, давайте посмотрим"», — предположил Каспарян.

Metallica выступила на московском стадионе Лужники вечером 21 июля. На концерте музыканты исполнили кавер на «Группу крови». Позже в сети появилась шпаргалка Metallica, в которой при помощи латинского алфавита был написан текст песни, озаглавленной как Groupah krovee.

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