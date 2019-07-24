Гитарист «Кино» ответил Metallica кавером на Enter Sandman

Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил песню Enter Sandman американского коллектива Metallica на концерте оркестра «Симфоническое кино», аккомпанировавшего музыканту. Запись опубликована на YouTube.
Metallica выступила на московском стадионе Лужники вечером 21 июля. На концерте музыканты исполнили кавер на песню «Кино» «Группа крови». Каспарян, комментируя произошедшее, предположил, что американские металлисты выбрали эту композицию, потому что им ее представили как «самую популярную песню» в стране.