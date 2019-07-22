На концерте Metallica поймали находившегося в розыске россиянина

На концерте Metallica в Москве задержали находившегося в розыске россиянина. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, 33-летний житель Самары, находившийся в федеральном розыске, приехал на концерт рок-группы в Лужники и попался сотрудникам полиции. Вычислить и опознать мужчину помогла система идентификации лиц, внедренная в ряде общественных мест Москвы.

Агентство Москва уточняет, что задержанный находился в розыске за вымогательства, с января прошлого года он был под подпиской о невыезде, но, несмотря на запрет, уехал из региона в столицу.

Metallica выступила в Москве в рамках своего тура WorldWiredTour. Во время концерта на стадионе «Лужники» группа исполнила песню Виктора Цоя.

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