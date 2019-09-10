Бузова устроила скандал во время съемок телешоу

Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила скандал на съемках телешоу «Бородина против Бузовой», выходящего на канале ТНТ. Ролик опубликован на Rutube.

Ее возмутило то, что из-за просчетов в организации съемочного процесса ей пришлось слишком долго ждать. «Вы нормальные вообще? Я просто не понимаю, сколько мы должны ждать? Мы с [соведущим Владом] Кадони уже два часа сидим! Я так-то в пять утра встала, все хотят домой», — отметила Бузова.

По ее словам, сотрудники съемочной группы не появились в студии к назначенному времени, из-за чего ей пришлось ожидать начала съемок в гримерке, несмотря на усталость. «Где операторы? Нет, в таком случае я вообще не буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в гримерке?» — возмутилась ведущая.

Ранее Бузова рассказала, что всегда теряет голос, если тревожится и нервничает. По ее словам, даже новые отношения для нее всегда сопряжены с переживаниями.

«Бородина против Бузовой» — телешоу канала ТНТ, выходящее с июля 2018 года. Главные ведущие передачи — бывшая участница «Дом-2» Ольга Бузова и ведущая «Дом-2» Ксения Бородина. В выпусках они обсуждают отношения пар, помогают им решить проблемы вместе с приглашенными экспертами.

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