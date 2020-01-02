Жена Павла Воли показала погром в квартире после празднования Нового года

Видео: liasanutiasheva / Instagram

Российская телеведущая и супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после празднования Нового года. Видео опубликовано в Instagram stories Утяшевой.

На ролике видно, что по всей квартире разбросан искусственный снег, вещи и пустые коробки из подарков. Затем знаменитость переводит камеру на стол и показывает, что там оказалась туалетная бумага. «Новый год», — произносит голос за кадром.

Ее муж опубликовал в своем Instagram такое же видео. По его словам, такой бардак в квартире оставили дети после того, как им была предоставлена полная свобода.

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