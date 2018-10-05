Павел Воля записал видео о своей госпитализации

Комик Павел Воля записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию о своей госпитализации. Ролик опубликован в соцсетях артиста.

По словам шоумэна, после концерта в Иркутске у него разболелся живот, и он поехал в больницу, чтобы сделать УЗИ. Врачи не обнаружили никакой угрозы здоровью артиста.

«Сказали, дружок, езжай ты домой, надо поменьше соленой рыбы лопать на Байкале», — рассказал Воля. Он также сообщил, что продолжит гастрольный тур и попросил не беспокоить его звонками.

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