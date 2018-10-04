Интернет и СМИ
 
Последние новости
Украина предложила выдворить Россию из Совбеза ООН
Голодные крысы сгрызли редкие книги на 200 тысяч евро
Слепаков объяснил исчезновение видео об «озабоченных геях» Петрове и Боширове
Рубль пошел вниз
МиГ-29 в Сербии показали высший пилотаж
В Грузии назвали абсурдом заявления о биологическом оружии в лаборатории Тбилиси
Обвинившая Роналду в изнасиловании американка назвала сумму компенсации
«Северный поток-2» заложил обходной маневр
США нашли объяснение существованию ДНР и ЛНР
Новости партнеров

Павла Волю госпитализировали

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Воля

Комика Павла Волю госпитализировали в одну из больниц Иркутска. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сообщается, что комик попал в больницу после концерта. Медики подозревают у Воли воспаление аппендикса.

Ранее Воля опубликовал в своем Instagram фрагмент концерта, на котором он благодарит зрителей, посетивших его выступление. «Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске», — подписал он ролик.

Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске. 👍👍👍🔥🔥🔥🤟🤟🤟

Фото опубликовано @pavelvolyaofficial

Воля прославился как резидент юмористического проекта Comedy Club. В студенческие годы он играл в КВН за команду из Пензы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лысый Павел Воля запутал фанатов волосатой головой
Павел Воля заменил Лию Ахеджакову в римейке "Служебного романа"
Павел Воля сыграл Петра I в рекламном ролике сухариков
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня
Остин Тайс

Заплатил собой

Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
14:51Сегодня

Защитившего Путина от «террориста» главу Росгвардии обсмеяли

18:11Сегодня

Автор Ждуна создала новое чудовище

17:22Сегодня

В популярных домашних роутерах найдена опасная уязвимость

Интернет и СМИ00:02 9 сентября

«Меня либо убьют, либо выгонят из города»

Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
11:50Сегодня

Известный ведущий рассказал в прямом эфире о раке и ошеломил зрителей

16:41Сегодня

Объяснена любовь школьников к мемам о холокосте и изнасилованиях

07:19Сегодня

В сети нашли пузатого двойника Трампа

Интернет и СМИ00:0128 сентября

Взрослые шалости

Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
13:16Сегодня

Китайцы развернули масштабную кибервойну

10:39Сегодня

Песню Слепакова об «озабоченных геях» Боширове и Петрове удалили

20:56 3 октября

Умершая от рака телеведущая дала заветы живым

Россия
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
В России перестанут сажать за репосты
Путин предложил смягчить статью 282. Старые дела пересмотрят
Рассказано о судьбе железнодорожного пути в Крым
Россиянок заставят раньше рожать
Скворцова рассказала о выступлении передовых сил против легализации наркотиков
Силовики начали стрелять в воздух на митинге против передачи земель Чечне
Все материалы
Мир
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
В Польше построят военную базу США для защиты от России
Опубликованы фотографии высланных из Нидерландов «сотрудников ГРУ»
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
США пожелали наказать Россию
Сенат США признал голодомор на Украине геноцидом
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
Все материалы
Бывший СССР
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Учения азербайджанской артиллерии показали на видео
В Грузии назвали абсурдом заявления о биологическом оружии в лаборатории Тбилиси
Украина предложила выдворить Россию из Совбеза ООН
США нашли объяснение существованию ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
«Роснефть» показала энергетикам «Звезду»
Южная Корея вступится за Северную
Китай остался без американской нефти
Россиян предупредили о росте цен на все
Выпуск куриного мяса «Петелинки» потребовали остановить из-за бактерий
Запасшихся долларами россиян успокоили
Все материалы
Силовые структуры
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший советник главы Росгвардии отказался доказывать его встречу с хулиганом
Силовики отомстили боевикам за убийство участкового
Появилось видео с места гибели замгенпрокурора
Россиянин застрелил соседа и убежал в лес
Все материалы
Наука и техника
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
В России назвали провальное космическое оружие СССР
МиГ-29 в Сербии показали высший пилотаж
В НАСА назвали причину проблем с «Роскосмосом»
Ученые раскрыли влияние «Доширака» на организм
Все материалы
Спорт
«Побью любого без сожаления»
Русский Драго мало говорит и сильно бьет. Он подерется перед Нурмагомедовым
Четырехкратный олимпийский чемпион захотел выгнать Шипулина из сборной
Обвинившая Роналду в изнасиловании американка назвала сумму компенсации
Шипулин вернулся в биатлон
Названа причина отсутствия Роналду в составе сборной Португалии
Макгрегор нарвался на новый вызов
Убийцы королей
ЦСКА побил «Реал» в Москве, но потерял Акинфеева
Все материалы
Культура
Мое тело — их дело
Азбука любви и секса в современной литературе
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
Появились фотографии «выжившего» Тупака
Создатель Ганнибала Лектера выпустит новую книгу
Хелен Миррен впервые показали в образе Екатерины II
Работавший с The Beatles звукорежиссер говорил по телефону и умер
Все материалы
Интернет и СМИ
Остин Тайс Заплатил собой
Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
Защитившего Путина от «террориста» главу Росгвардии обсмеяли
В популярных домашних роутерах найдена опасная уязвимость
Известный ведущий рассказал в прямом эфире о раке и ошеломил зрителей
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
В сети нашли пузатого двойника Трампа
Песню Слепакова об «озабоченных геях» Боширове и Петрове удалили
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Выпущено белье для победивших рак груди женщин
Назван самый дорогой люксовый бренд в мире
Британка украсила часы Rado
Продавцы раздели и побили женщину за попытку украсть штаны
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Россия оказалась в списке лидеров по числу смертельных селфи
Российские аэропорты решили переименовать
Россиянин захотел сбежать от жены в Абхазию и получил штраф
Названы перспективы предстоящей отмены виз между Россией и Китаем
Все материалы
Из жизни
Кругом обман
Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Уборщица напилась и разгромила квартиру из-за забеременевшей дочери
Подростки голыми руками вырвали пса из смертельных объятий змеи
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Носорог укусил туриста за палец
Туристы еле унесли ноги от разъяренного слона
Все материалы
Нестареющая «акула»
Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки
Премьеры Парижа – 2018. Часть 2
Американские «японцы», автомобили из Eвропы, Китая и Вьетнама. И несколько Ferrari
Все новинки Парижского автосалона
Живые фотографии со стендов главной выставки осени
Ездят сами и блещут интеллектом
Самые интересные и странные концепт-кары Парижского автосалона
Lada Granta обошла «Рио» и стала самой популярной машиной России
Lada 4x4 вновь запретили заправлять АИ-92
Американцы превратили Porsche 911 в гибрид
Все материалы
Дом
Буквы закона
Застройщиков научат русскому языку. Это грозит новым кризисом
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
В России запустят новую дешевую ипотеку
В Москве нашли квартиру за 800 миллионов рублей
Самые дорогие улицы Москвы стали еще дороже
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Все материалы