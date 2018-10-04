Комика Павла Волю госпитализировали в одну из больниц Иркутска. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сообщается, что комик попал в больницу после концерта. Медики подозревают у Воли воспаление аппендикса.

Ранее Воля опубликовал в своем Instagram фрагмент концерта, на котором он благодарит зрителей, посетивших его выступление. «Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске», — подписал он ролик.

Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске. 👍👍👍🔥🔥🔥🤟🤟🤟 Фото опубликовано @pavelvolyaofficial

Воля прославился как резидент юмористического проекта Comedy Club. В студенческие годы он играл в КВН за команду из Пензы.

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