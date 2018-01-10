Лысый Павел Воля запутал фанатов волосатой головой

Резидент Comedy Club Павел Воля после наступления нового года показал в Instagram лысую голову, что подписчики трактовали как смену имиджа.

В хештегах к фото артист намекнул, что увлекся во время праздников. Новый образ понравился подписчикам: снимок набрал больше 360 тысяч лайков и тысячи комментариев. Комика поздравили «с облысением», сравнили с Фантомасом, Оксимироном и «Лысым из Brazzers». Некоторые предположили, что лысина ненастоящая, и Волю просто загримировали для съемок.

В начале рабочей недели артист опубликовал другой снимок, с волосами на голове, чем запутал поклонников. Воля отметил, что находится на отдыхе, пошутил, что носит парик, и появится на работе в конце января.

A post shared by Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) on Jan 9, 2018 at 12:26am PST

Фанаты отметили, что копна однозначно не похожа на парик. «Нет, это не парик, Паша. Это твои волосы, если че», — разоблачила юмориста в комментариях к фотографии Дилюза Салихкулова. «Врешь ты все, это твои волосы и лысый ты не был», — раскусила звезду ТНТ @elena_l972. «Зато почти 12 тысяч комментов за прошлый пост», — заключает @mariana_moria. Последний пост собрал значительно меньше комментариев и отметок «нравится».

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