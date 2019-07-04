Павел Воля открыл бутылку ногой и повалил оператора

pavelvolyaofficial / Instagram

Комик Павел Воля принял участие в популярном челлендже Bottlecapchallenge, участники которого откручивают крышки бутылок ногой. Он записал соответствующее видео и опубликовал его в Instagram.

Воля показал в ролике две неудачные попытки, во время которых крышку за него откручивал оператор. Сперва он бросил крышку комику в рот, а потом — в лоб, после чего Воля упал. В третий раз бутылка открылась, а оператор упал на землю. Замедленные кадры записи сопровождаются музыкой.

В подписи к видео комик объяснил свое участие в челлендже тем, что «не смог устоять». «17 лет каратэ не прошли даром», — пошутил он.

Bottlecapchallenge начал набирать популярность в соцсетях в начале июля 2019 года. В нем уже успели поучаствовать такие знаменитости, как актер Джейсон Стейтем и боец UFC Конор Макгрегор.

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