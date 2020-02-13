Жена Павла Воли назвала недостаток жизни в США

Телеведущая Ляйсан Утяшева порассуждала о недостатках жизни в США. В связи с гастролями мужа — российского комика Павла Воли — Утяшева вынуждена проводить много времени в Майами. Об этом она написала в Instagram.

По словам чемпионки мира по художественной гимнастике, в этой стране они столкнулись с проблемой. «Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят, как золото, выглядят изумительно, но при этом они безвкусные и будто пластмассовые», — пожаловалась она.

Утяшева рассказала, что даже в американских ресторанах с органической едой мясные блюда стоят значительно дешевле, чем, например, простой овощной суп. При этом пользуется популярностью фастфуд, который там «на каждом углу», а цены на него в разы ниже.

Телеведущая призналась, что решила эту проблему приготовлением еды дома и закупкой продуктов на рынках. Также она приложила рецепт легкого овощного супа с яйцом, который «приходит на помощь в любой непонятной ситуации».

Воля сообщил об отъезде в США 9 января в Instagram. В первом месяце 2020 года комик провел четыре концерта в четырех крупных американских городах.

Ляйсан Утяшева завершила спортивную карьеру в 2006 году. В 2012 году она вышла замуж за резидента Comedy Club Волю. Пара воспитывает двух детей — шестилетнего Роберта и четырехлетнюю Софию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!