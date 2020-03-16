Муж россиянки с подозрением на коронавирус объяснил ее «побег» из больницы

Муж россиянки с подозрением на коронавирус, которая самовольно покинула медицинский центр в московском районе Коммунарка, объяснил причины ее поступка. По его словам, она не сбегала, а ушла из лечебного учреждения из-за страха заразиться. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «Московский комсомолец».

«Ее привезли в 21:00, и до полуночи она сидела в приемном отделении еще с четырьмя пациентами. Со слов жены, многие люди были без масок, кашляли и чихали. Ходили итальянцы, у которых подтвержден диагноз», — рассказал мужчина.

Он добавил, что у его супруги так и не взяли анализы. Она попросила вернуть ей паспорт, который ей отдали. Затем женщина вышла из больницы, прошла КПП и вернулась домой.

«Она не сбегала из стационара — ее даже не приняли, не оформили, а раструбили, что больная коронавирусом сбежала. Планируем жаловаться по полной программе», — подчеркнул собеседник журналистов, пояснив, что его жена готова отправиться на карантин.

Муж пациентки также отметил, что в момент беседы в их квартире находились сотрудники скорой помощи и участковый, которого «приставили для охраны».

Ранее сообщалось, что на поиски пациентки отправились полицейские. Они оперативно нашли женщину у нее дома в Кунцево. По данным Telegram-канала «112», первичные анализы 40-летней женщины дали положительный результат.

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