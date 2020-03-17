Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно

Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин. Вернувшиеся в медучреждение россияне продолжат проходить лечение, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

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Она обратилась к горожанам с просьбой ответственно отнестись к своему здоровью и не подвергать опасности окружающих. Ракова напомнила, что в сложившейся ситуации 14-дневное пребывание в больнице обязательно для тех, у кого есть симптомы ОРВИ и подозревается коронавирус.

Человека выписывают из клиники после двух отрицательных тестов на вирус и при отсутствии симптомов заболевания. По такой схеме больницу в Коммунарке покинули более 50 человек, которые попали туда после контакта с зараженными.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 факта инфицирования. Большинство из этих людей находится в Москве. В городе введен режим повышенной готовности, на три недели закрыты школы, часть сотрудников компаний переведена на удаленную работу, запрещены мероприятия численностью более 50 человек.

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