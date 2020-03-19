Раскрыта главная опасность беглецов из больницы для зараженных коронавирусом

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где содержатся россияне с подозрением на коронавирус, Денис Проценко раскрыл главную опасность, возникающую в результате того, что некоторые пациенты сбегают из медучреждения. Его слова в четверг, 19 марта, приводит Москвич Mag.

По словам медика, подобные беглецы являются настоящими биологическими бомбами, которые распространяют инфекцию среди других горожан. По их вине число зараженных может резко вырасти, в результате чего помощь больным будет оказываться все медленнее и медленнее.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России

«Лишнее время будет уходить на исследование анамнеза, на составление карты контактов — все это может стать критическим, если речь пойдет о сложном медицинском случае, — пояснил Проценко. — Сегодня врачи работают, отдавая все силы, и любые действия, сводящие их работу на нет, просто бессовестны по отношению к обществу».

Он также отметил, что в подобной ситуации необходимо налаживать взаимопонимание между врачами и пациентами.

17 марта мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался президенту России Владимиру Путину на пациентов, которые сбегают из медицинского центра в Коммунарке. При этом он отметил, что все беглецы уже пойманы и возвращены на дальнейшее лечение. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к горожанам, у которых подозревается коронавирус, с просьбой не подвергать опасности окружающих и оставаться в больнице на протяжении положенных 14 дней.

Позже, 19 марта, стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина в связи с коронавирусом. В частности, создающих угрозу массового заражения граждан предлагают штрафовать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!