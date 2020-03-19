Раскрыта главная опасность беглецов из больницы для зараженных коронавирусом

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где содержатся россияне с подозрением на коронавирус, Денис Проценко раскрыл главную опасность, возникающую в результате того, что некоторые пациенты сбегают из медучреждения. Его слова в четверг, 19 марта, приводит Москвич Mag.
По словам медика, подобные беглецы являются настоящими биологическими бомбами, которые распространяют инфекцию среди других горожан. По их вине число зараженных может резко вырасти, в результате чего помощь больным будет оказываться все медленнее и медленнее.
«Лишнее время будет уходить на исследование анамнеза, на составление карты контактов — все это может стать критическим, если речь пойдет о сложном медицинском случае, — пояснил Проценко. — Сегодня врачи работают, отдавая все силы, и любые действия, сводящие их работу на нет, просто бессовестны по отношению к обществу».
Он также отметил, что в подобной ситуации необходимо налаживать взаимопонимание между врачами и пациентами.
17 марта мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался президенту России Владимиру Путину на пациентов, которые сбегают из медицинского центра в Коммунарке. При этом он отметил, что все беглецы уже пойманы и возвращены на дальнейшее лечение. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к горожанам, у которых подозревается коронавирус, с просьбой не подвергать опасности окружающих и оставаться в больнице на протяжении положенных 14 дней.
Позже, 19 марта, стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина в связи с коронавирусом. В частности, создающих угрозу массового заражения граждан предлагают штрафовать.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения