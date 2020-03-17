Пожилых россиян научили противостоять коронавирусу

Роспотребнадзор дал пожилым россиянам рекомендации по противостоянию коронавирусу. Постер, который учит правилам профилактики, опубликован на сайте ведомства.

Так, гражданам старше 60 лет, которые находятся в группе повышенного риска, рекомендуется реже посещать общественные места, например, банки, магазины и аптеки, и по возможности не пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Также специалисты Роспотребнадзора советуют чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо и протирать антисептическими салфетками все предметы, которые использовались в общественных местах: мобильные телефоны, сумки, книги.

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Кроме того, в случае любого недомогания пожилым россиянам следует вызывать врача на дом, а не ходить в поликлинику. Если же кто-либо из их близких и родственников в последние две недели выезжал за рубеж, об этом необходимо обязательно оповестить лечащего врача.

Ранее аналогичные рекомендации гражданам старше 60 лет дали в Пенсионном фонде России. Там пожилых россиян также призвали как можно реже выходить из дома.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано 93 случая инфицирования коронавирусом, большинство из них — у жителей Москвы. В столице введены жесткие ограничительные меры, среди которых закрытие школ на три недели и запрет мероприятий численностью более 50 человек.

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