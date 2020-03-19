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Вассерман предрек вторую волну пандемии коронавируса

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Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман назвал коронавирус второй «испанкой» и спрогнозировал, как ситуация с его распространением может развиваться в дальнейшем. В авторской колонке на РЕН ТВ он предрек вторую волну пандемии.

Вассерман рассказал, что с весны 1918-го до осени 1920-го новой на тот момент формой гриппа переболел каждый третий житель планеты (около 550 миллионов человек). При этом, по разным данным, погибло от 50 до 100 миллионов.

Болезнь, по его словам, пришла в Европу из Китая через США. Вассерман уточнил, откуда взялось название «испанка»: «Испания в Первой мировой не воевала, и цензура не мешала рассказывать об эпидемии. Остальные, несмотря на невероятное изобилие заболевших и умирающих, делали вид, что ничего такого не происходит».

«Болезни с первого раза не исчезают, и нас, скорее всего, ждет новая волна. Может быть, не одна», — предупредил публицист. По мнению Вассермана, распространение «испанки» удалось остановить только из-за того, что смертельная форма погибла вместе с жертвами. При этом сразу после эпидемии мир забыл о ней, потому что не хотел признать себя уязвимым перед болезнью.

Ранее Вассерман объяснил, почему он навсегда отказался от секса. В юности он поспорил с однокурсником об ограничениях в половой жизни и принял решение никогда не заниматься сексом, чтобы доказать свою точку зрения. По утверждению Вассермана, он не нарушил данного слова.

По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9318, общее число случаев заражения составило 223 тысячи, из них выздоровели 85 тысяч человек. Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель.

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Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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